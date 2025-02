Benfica e Sporting no pódio da Taça dos Campeões Europeus masculina de corta mato

Numa prova integrada no Crosse das Amendoeiras em Flor, em Albufeira, a formação espanhola dominou e terminou em primeiro, com 10 pontos somados entre os seus três melhores atletas, enquanto o Benfica foi segundo, com 28, e o Sporting terceiro, com 32.Rodrigue Kwizera (Burundi), do Playas de Castellón, venceu a prova a nível individual, com o seu compatriota Thierry Ndikumwenayo, também da formação espanhola, a terminar em segundo, e o queniano Charles Rotich, do Sporting, em terceiro.Miguel Moreira, do Benfica, foi o melhor luso, ao terminar no oitavo lugar.

Na competição feminina, o Sporting de Braga conquistou o título, superando as espanholas do Bilbau AT e as turcas do Fenerbahçe.





A atleta Mariana Machado disse hoje que o Sporting de Braga alcançou um feito histórico ao vencer a Taça dos Clubes Campeões Europeus feminina de corta-mato, em Albufeira, que resulta de uma aposta muito forte do clube.



“O que vimos aqui foi uma equipa com muita vontade de vencer, uma vontade de cada uma de nós de vencermos esta prova ao fim de 32 anos”, realçou a atleta no final da prova.



De acordo com Mariana Machado, a prova “correu muito bem e dentro das expectativas, depois do segundo lugar alcançado no ano passado”.



“Só havia um lugar que nos contentava e, felizmente, conseguimos”, apontou.



A atleta lusa, que foi ultrapassada a escassos metros da meta, perdendo o segundo lugar para a turca Bahar Yildirim, do Fenerbahçe, lamentou que a vitória por clubes “acabe por ter um sabor agridoce”.



“Em termos individuais queria muito subir ao pódio noutra classificação, mas infelizmente fui ultrapassada e perdi o segundo lugar numa prova muito dura de nove quilómetros”, notou.



Contudo, adiantou estar satisfeita pela “prestação na corrida, que espelha o trabalho realizado”, assegurando que “há que dar um passo de cada vez e chegar o mais longe possível nos próximos anos”.



Por seu turno, a treinadora das bracarenses, Sameiro Araújo, disse à Lusa que “o título representa o muito trabalho que a equipa tem feito, voltando a colocar o Braga no topo do atletismo feminino”.



“Esta é uma taça que vencemos aqui por sete vezes consecutivas e voltar a ganhar 32 anos depois, é extremamente gratificante”, apontou.



De acordo com a treinadora, “a vitória, numa prova muito dura, demonstra o empenho que as atletas têm tido para voltar a colocar o Sporting de Braga no lugar que merece”.



“Estou muito orgulhosa por elas, pois conseguimos alcançar o objetivo a que nos tínhamos propostos e que nos tem fugido ao longo destes mais de 30 anos”, concluiu.





Miguel Moreira diz que prata na Taça dos Campeões Europeus "foi o possível"



O atleta do Benfica Miguel Moreira disse hoje a prata alcançada na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato de atletismo, em Albufeira, “não foi o pretendido, mas o possível”.



“O balanço acaba por ser positivo, mas em termos coletivos queríamos o primeiro lugar que foi disputado com um adversário muito duro, tornando o objetivo muito difícil”, disse à Lusa Miguel Moreira no final da prova.



Para Rui Moreira, oitavo na corrida e melhor luso, a prova correu bem em termos individuais, embora se queira sempre mais do que é alcançado.



“Temos sempre um bocadinho a mais para dar e raramente saímos das provas satisfeitos. Acho que não podia ter feito melhor, porque é uma pista com subidas desafiadoras e muita areia, o que aumenta as dificuldades”, notou.



A pista, adiantou, “não tem zonas onde se possa relaxar, o que torna as cinco voltas muito difíceis de superar”, concluiu.



Gideon Rono foi o melhor benfiquista em prova, ao terminar na quinta posição, seguido por Miguel Moreira (oitavo) e Etson Barros (17.º).



Já o Sporting que garantiu o último lugar do pódio, arrecadando o bronze, teve em Charles Rotich, o seu melhor corredor, com o terceiro lugar individual. Rui Pinto não foi além do 12.º posto, seguido por Rui Amaral (16.º).



De acordo com Charles Rotich, a prova “muito dura de fazer, correu bem, embora o resultado não fosse o desejado”.



“Trabalhei muito, mas não consegui o primeiro lugar, que era aquilo que pretendia”, destacou.



Em termos coletivos, “a equipa esteve bem, diante de adversários muito fortes e o resultado, não sendo o que queríamos, foi bom. Agora é continuar a trabalhar para se alcançar outras vitórias”, concluiu o sportinguista.



O Benfica somou também hoje a vitória em estafeta mista, com o Sporting a fechar o pódio do 48.º Crosse das Amendoeiras em Flor, em Albufeira.



A atleta Salomé Afonso selou a vitória para os ‘encarnados’, ao finalizar a corrida em 17:49 minutos, tendo a sportinguista Patrícia Silva terminado em terceiro a mais de 20 segundos.



Nos sub-20 femininos, a vitória foi da etíope Hawi Abera, do Sporting, enquanto em masculinos triunfou o turco Ali Tunc, do Fenerbahçe.