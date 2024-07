Benfica enfrenta espanholas do Bera Bera na Taça Europeia de andebol feminino

A equipa feminina de andebol do Benfica vai enfrentar as espanholas do Super Amara Bera Bera na segunda ronda de qualificação da Taça Europeia, em outubro, ditou o sorteio hoje realizado em Viena, na Áustria.

Numa prova em que são as únicas representantes portuguesas, as 'encarnadas' disputam a primeira mão em casa, em 05 ou 06 de outubro, e a segunda mão fora, no fim de semana seguinte, em 12 ou 13 de outubro.



Caso ultrapasse o primeiro adversário, o Benfica - que na última época atingiu as meias-finais da prova - junta-se às 15 equipas apuradas para a terceira ronda de qualificação e terá pela frente as polacas do MKS Lublin, em novembro.