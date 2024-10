Benfica ganha para a Taça CEV de voleibol

O resultado deixa as "águias" com excelente vantagem na ronda, tanto mais que ainda vão receber o adversário, em 17 de outubro, no seu pavilhão, em Lisboa.Os parciais da vitória da equipa lisboeta foram de 25-21, 25-19 e 25-21.Se avançar na prova, o Benfica jogará frente ao vencedor da eliminatória entre o OK Merkur Maribor, da Eslovénia, e o Selver Tallin, da Estónia.Os campeões nacionais tinham iniciado a época na Liga dos Campeões da modalidade, mas não passaram na primeira de três rondas de qualificação para a fase de grupos.