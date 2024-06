Benfica na final do nacional de hóquei ao golear Oliveirense

O campeão nacional em título, que se superiorizou por 3-2 à Oliveirense, junta-se na final ao FC Porto, que na quarta-feira, na ‘negra’ da outra meia-final, bateu o Sporting nas grandes penalidades (2-0), depois do 5-5 no final do prolongamento.



O guarda-redes do Benfica Pedro Henriques acabou por não participar no jogo. Suspenso preventivamente, na sequência da expulsão no quarto jogo, devido a uma alegada agressão a Franco Platero, acabou preterido pelo treinador Nuno Resende.



Com os nervos à flor da pele, caindo em discussões sucessivas e excessivas, a Oliveirense entrou muito mal no encontro e, em duas jogadas de contra-ataque, o Benfica colocou-se a ganhar por 2-0, com golos de Pablo Álvarez e Carlos Nicolía, aos dois e três minutos, respetivamente.



Os 'encarnados' mantiveram o domínio até meio da primeira parte. Aliás, o primeiro remate da Oliveirense aconteceu aos 12 minutos, quando Franco Platero levou a bola a bater no poste esquerdo da baliza de Bernardo Mendes.



Com o avançar do cronómetro, a intensidade foi baixando e, com isso, as oportunidades foram aparecendo para os dois lados e foi aí que os guarda-redes Xano Edo e Bernardo Mendes estiveram em evidência.



A 12 segundos do intervalo, Roberto Di Benedetto foi derrubado por Lucas Martínez na área da Oliveirense e a equipa de arbitragem assinalou grande penalidade, que acabaria defendida por Xano Edo depois do remate, e da recarga, de Carlos Nicolía.



No reatamento, Zé Miranda ampliou a contagem, após assistência de Diogo Rafael, aproveitando da melhor maneira a superioridade numérica dos ‘encarnados’, fruto do cartão azul exibido ao treinador Edo Bosch no final do primeiro tempo e que deixou a Oliveirense reduzida a quatro elementos.



Os forasteiros bem procuraram marcar para reentrar no jogo, mas não o conseguiram e o Benfica mostrou-se letal, embora ainda tenha desperdiçado um livre direto, quando Nicolía permitiu nova defesa de Xano Edo, na 10.ª falta da Oliveirense.



Mas, a noite era claramente favorável à formação da Luz e em sete minutos o Benfica matou o jogo, ao marcar três golos e atingir os 6-0, com os 'bis' de Carlos Nicolía, Pablo Álvarez e Zé Miranda, aos 34, 35 e 41 minutos respetivamente.



A Oliveirense ainda fez o tento de honra, também aos 41 minutos, por intermédio de Franco Platero, mas o encontro estava mais do que decidido.



Jogo no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Benfica – Oliveirense, 6-1.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Pablo Álvarez, 02 minutos.



2-0, Carlos Nicolía, 03.



3-0, Zé Miranda, 27.



4-0, Carlos Nicolía, 34.



5-0, Pablo Alvarez, 35.



6-0, Zé Miranda, 41.



6-1, Franco Platero, 41.



Sob a arbitragem de Pedro Rui Torres, Rui Leitão e Gonçalo Pereira, as equipas alinharam:



- Benfica: Bernardo Mendes, Carlos Nicolia, Pablo Àlvarez, Nil Roca e Roberto Di Benedetto. Jogaram ainda Pol Manrubia, Diogo Rafael, Gonçalo Pinto e Zé Miranda.



Treinador: Nuno Resende.



- UD Oliveirense: Xano Edo, Marc Torra, Nuno Santos, Facundo Navarro e Xavier Cardoso. Jogaram ainda: Franco Platero, Bruno Di Benedetto, Lucas Martinez e Diogo Abreu.



Treinador: Edo Bosch.







Assistência: Cerca de 2.300 espetadores.