Benfica perde em Chemnitz para a Liga dos Campeões de basquetebol

O NINERS Chemnitz não deu qualquer hipótese à única equipa lusa na 'Champions', que foi dominada desde cedo, cedendo os parciais disputados por 32-17, 25-16, 22-21 e 24-21.



O 57-33 que se verificava ao intervalo já indicava com clareza que a formação ia para segunda derrota na prova, após ter cedido no arranque por 92-64 em Manresa, Espanha.



O Benfica segue em último no grupo, com dois pontos, atrás dos italianos do Bertram Derthona Basket, que têm quatro pontos, do Chemnitz e do Manresa, que estão com três.



No outro jogo da jornada, o Bertram Derthona Basket impôs-se ao Manresa por 102-85.



Tyler Stone, com 28 pontos, foi o destaque do Benfica hoje à noite. Na casa das dezenas também estiveram Diogo Gameiro (12) e Trey Drechsel (10).



Em 29 de outubro o Benfica jogará em casa, na receção ao líder, o Bertram Derthona Basket.