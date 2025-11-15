Benfica `pulveriza` FC Porto no nacional de basquetebol

Com este resultado o tetracampeão nacional mantém-se como líder invicto esta temporada, agora com 12 pontos, mais um do que o Sporting, segundo, enquanto o FC Porto, que somou a terceira derrota da época, é quarto colocado, com nove.



O benfiquista Justice Sueing, com 20 pontos, sete ressaltos e uma assistência foi o 'MVP' do encontro e, do lado do FC Porto, o melhor jogador foi Javian Davis, com 25 pontos e cinco ressaltos.



A jogar em casa, o Benfica entrou a todo o gás e manietou muito cedo o FC Porto, graças a um bom aproveitamento nos lançamentos de três pontos, tendo chegado ao final do primeiro quarto com 60% de eficácia.



Ao invés, o FC Porto somava erros não só no capítulo defensivo, como no ofensivo, falhando lançamentos debaixo do cesto, não sendo de espantar que chegasse a perder, no final dos 10 minutos, por 32-19.



Uma desvantagem de 13 pontos que chegou a ser de 16 (28-12) e que deveria ter posto 'em sentido’ os ‘azuis e brancos’ porque era previsível nesta altura que, com esta tendência, chegassem ao final do encontro a perder por três dígitos.



Com um arranque a um ritmo mais baixo e com maior disputa física, onde as faltas se acumularam, o segundo quarto voltou a ser dos ‘encarnados’, que, assim que puderam ‘meter gás’, voltaram a encostar o FC Porto às cordas.



Aliás, aos 15 minutos de jogo, a diferença de pontos entre as duas equipas era de 24 (51-27) e a 'estrelinha' estava claramente no lado da formação da Luz. Tudo corria bem e com o ‘triplo’ de Betinho Gomes, o Benfica duplicou os pontos em relação aos ‘dragões’ (54-27), chegando ao intervalo a vencer por números expressivos (68-32).



Com uma ‘cratera’ de conforto de 36 pontos, mais do que aqueles que o FC Porto tinha marcado na primeira parte, esperava-se que a equipa da 'cidade invicta' apresentasse outra postura, mas não foi isso que se verificou. O Benfica manteve não só o foco, como também procurou dar ‘nota artística’ em campo, com passagens de bola para desmarcações por trás das costas, chegando a ter 43 pontos à maior (87-44).



O diferencial de pontos não justificava a passividade dos ‘azuis e brancos’, tanto que numa paragem técnica foram bem audíveis os gritos de descontentamento do treinador Fernando Sá.



Este ‘puxão de orelhas’ apenas teve efeitos práticos no último quarto, numa altura em que o Benfica geria, ficando o destaque do parcial positivo para os ‘dragões’ (26-16) sem efeitos no vencedor do encontro.



A barreira psicológica dos três dígitos foi batida com os dois pontos de Aleksander Dziewa (101-69), tendo Benfica ganho por 109-80.







Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – FC Porto, 109-80.



Ao intervalo: 68-32.







Sob a arbitragem de Paulo Marques, José Gouveia e Vicente Jardim as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (109): Justice Sueing (20), Geno Crandall (26), Aleksander Dziewa (17), Betinho Gomes (9) e Koby McEwen (9). Jogaram ainda: Eduardo Francisco, Aaron Broussard (17), José Silva (2), Makram Romdhane (7), Diogo Gameiro (2), Daniel Relvão e Jhonathan Andrade.



Treinador: Norberto Alves.



- FC Porto (80): Javian David (25), Jhonathan Dunn (15), Vladyslav Voytso (6), Jalen Riley (9) e Axel Toupane (7). Jogaram ainda: Miguel Maria (2), João Guerreiro, Gonçalo Delgado (9) e Wesley Washpun (7).



Treinador: Fernando Sá.







Marcha do marcador: 32-19 (10 minutos), 68-32 (intervalo), 93-54 (30), 109-80 (resultado final).



Assistência: cerca de 2.000 espetadores.



