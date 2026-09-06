Benfica repudia "arbitragem inadmíssivel" na Supertaça de futsal





(Com Lusa)

Num comunicado intitulado 'Arbitragem inadmissível retira mais um troféu ao Benfica', o clube da Luz aponta como principal motivo de contestação o golo anulado a Carlos Monteiro na segunda parte, quando as duas equipas estavam empatadas a um golo.O Benfica sustenta que o lance foi legal, alegando que as leis do jogo permitem a validação de um golo marcado com o ombro, e critica ainda o facto de a decisão ter sido mantida depois de os árbitros terem recorrido ao suporte de vídeo para rever o lance.Os ‘encarnados’ contestam também o terceiro golo dos ‘leões’, defendendo que Arthur foi alvo de um bloqueio ilegal antes da concretização da jogada.Na perspetiva do Benfica, a infração deveria ter sido assinalada como a sexta falta da equipa ‘leonina’, o que daria origem a um livre de 10 metros a favor dos ‘encarnados’, em vez da validação do golo.O clube alude ainda a um terceiro lance ocorrido quando o resultado estava em 3-2, alegando que ficou por assinalar uma falta sobre Carlos Monteiro, que, segundo o Benfica, foi “pontapeado por Diogo Santos, o que daria origem a novo livre de 10 metros”.O Benfica entende que foram cometidos “vários erros claros, todos em momentos determinantes e todos em prejuízo” da sua equipa, e defende que “o futsal português não pode continuar a aceitar arbitragens que adulteram resultados e decidem troféus".O Sporting conquistou no sábado, em Vila do Conde, a Supertaça de futsal pela 13.ª vez ao vencer o Benfica, campeão nacional e detentor das Taças de Portugal e da Liga, por 3-2 após prolongamento (empate 1-1 no tempo regulamentar).