Benfica vence dérbi e isola-se na liderança do campeonato de hóquei em patins

João Souto colocou os ‘leões’ na frente, aos sete minutos, mas Gonçalo Pinto, aos 12, Zé Miranda, aos 15, e Nil Roca, aos 45, construíram a vitória benfiquista, que soma agora 30 pontos e disparou na liderança da classificação, contra os 27 de FC Porto, segundo, e Sporting, terceiro.



Os ‘encarnados’ somaram as primeiras boas ocasiões do encontro, mas foi o Sporting a abrir o marcador, através de um livre direto apontado por João Souto, a castigar uma falta de Pau Bargalló, admoestado com o cartão azul, decorridos nove minutos de jogo.



No entanto, o golo não abalou as intenções do Benfica, que prosseguiu junto da área a tentar importunar Ângelo Girão, e com sucesso aos 12, quando uma bela recuperação fez o clube da Luz partir para um ataque bem idealizado, concluído por Gonçalo Pinto.



Refeita a igualdade, as ‘águias’ não tardaram muito em carimbar a reviravolta, quando um grande 'disparo' de Zé Miranda, de longe, surpreendeu o guarda-redes do Sporting, aos 15, operando a reviravolta para os benfiquistas (2-1), resultado com que se alcançou o intervalo.



Uma falta de Roberto di Benedetto sobre Henrique Magalhães originou uma soberana ocasião para o Sporting, aos 34, numa grande penalidade que Facundo Bridge assumiu, mas na qual Pedro Henriques se superiorizou duas vezes, após ser repetida a cobrança.



A boa exibição do guarda-redes segurava a vantagem do Benfica, que se mostrou mais confortável no encontro e até dispôs de boas oportunidades para dilatar o marcador, o que não ia acontecendo e deixava o jogo em aberto para os seus derradeiros instantes.



Matías Platero recebeu um cartão azul e Pau Bargalló teve um livre direto, que Ângelo Girão defendeu, mas o 3-1 do Benfica chegaria pouco depois, através de Nil Roca, aos 45, que acabou por sentenciar o triunfo, pois os ‘leões’ poucas mais ocasiões tiveram.







Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Benfica – Sporting, 3-1.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



0-1, João Souto, 07 minutos.



1-1, Gonçalo Pinto, 12.



2-1, Zé Miranda, 15.



3-1, Nil Roca, 45.







Sob a arbitragem de Fernando Vasconcelos e Joaquim Pinto, as equipas alinharam:



- Benfica: Pedro Henriques, Nil Roca, Roberto di Benedetto, Pau Bargalló e João Rodrigues. Jogaram ainda Zé Miranda, Diogo Rafael, Gonçalo Pinto e Lucas Ordoñez.



Treinador: Edu Castro.



- Sporting: Ângelo Girão, Facundo Bridge, Henrique Magalhães, Rafael Bessa e Alessandro Verona. Jogaram ainda Toni Pérez, João Souto, Roc Pujadas e Matías Platero.



Treinador: Edo Bosch.







Assistência: 1.488 espetadores.