Bicampeão em título Carlos Alcaraz falha Roland Garros devido a lesão no pulso

"Após os resultados dos exames de hoje, decidimos ser cautelosos e não participar em Roma e Roland Garros, aguardando novos desenvolvimentos (da lesão) para decidir quando regressamos aos courts", escrever o jogador espanhol, nas redes sociais.



Alcaraz, campeão em título também na terra batida do Masters 1.000 de Roma, desistiu do torneio de Barcelona antes de disputar o encontro dos oitavos de final, frente ao checo Tomas Machac, precisamente por ter sentido um desconforto no pulso direito na ronda anterior.



“Este é um momento difícil para mim, mas tenho a certeza de que sairei mais forte”, acrescentou.



Em 2026, Alcaraz, vencedor de sete títulos do ‘Grand Slam’, ergueu dois troféus: Open da Austrália, primeiro ‘major’ da temporada, e ATP 500 de Doha, ambos em piso rápido.



O Masters 1.000 de Roma, em Itália, disputa-se entre 06 e 17 de maio, enquanto o torneio de Roland Garros, em França, acontecerá entre 24 de maio e 07 de junho.