Biniam Girmay renova contrato com Intermarché-Wanty até 2028

"A Intermarché-Wanty é como uma família para mim, a equipa perfeita para atingir os meus objetivos. Estender a aventura por mais dois anos (tinha contrato até 2026) é uma decisão óbvia", declarou o ciclista, citado em comunicado.



Aos 24 anos, Girmay é uma das estrelas do pelotão mundial e o grande nome da história do ciclismo africano, tendo este ano, no Tour, aumentado a lenda ao vencer três etapas e conquistar a classificação dos pontos.



É o primeiro ciclista negro a vencer uma etapa na 'Grande Boucle' e a consistência nos sprints permitiu-lhe também levar para casa a camisola verde, um dos destaques de uma carreira que inclui vencer no Giro e conquistar a Gent-Wevelgem de 2022.



Este ano, depois do 'hat trick' no Tour, pretende voltar a França mas ao serviço da Eritreia, nos Jogos Olímpicos Paris2024, com a corrida de fundo marcada para 03 de agosto.