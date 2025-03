Borges com "boas sensações" antes de defrontar Dimitrov

O número um nacional e 36.º do mundo superou na estreia o adversário gaulês (73.º ATP) em três ‘sets’, pelos parciais de 6-1, 5-7 e 6-2, após duas horas e 21 minutos de um duelo muito intenso.



“Foi um encontro muito complicado. As condições estavam bastante lentas, foi muito disputado, com muitas oportunidades de ‘break’ e muitos jogos decididos nas vantagens. Senti que fiz um primeiro ‘set’ muito bom e baixei o nível um bocadinho no segundo, com ele a subir um pouco e a conseguir meter a pressão do meu lado no final da segunda partida. Arranquei mais ou menos bem no terceiro ‘set’, marcar a diferença logo no início, e soube manter a vantagem, mas, mesmo assim, foi um 6-2 muito disputado e podia perfeitamente ter sido mais complicado”, explicou o maiato, em declarações à Lusa.



Graças ao triunfo no primeiro confronto com Rinderknech, Nuno Borges, de 28 anos, soma agora vitórias em quatro dos nove torneios ATP Masters 1.000, após Roma, Canadá e Cincinnati.



“Estou muito contente. Foi um bom encontro e uma muito boa vitória, primeira em Indian Wells, portanto estou muito feliz”, confessou o tenista português do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis.



Na segunda eliminatória, Borges vai defrontar Grigor Dimitrov, número 15 mundial e detentor de nove títulos ATP, após o último encontro entre ambos, disputado no Open da Austrália, em 2024.



“Ainda não sei a que horas vamos jogar, sendo que jogar durante o dia ou durante a noite são condições completamente diferentes. Já o conheço um bocadinho, apesar de não o encontrar há algum tempo, mas trago boas sensações da última vez que joguei contra ele, embora em condições muito diferentes. Mas vou tentar ir buscar algumas referências aí, pela maneira como joga, e o que posso fazer para o chatear ao máximo. Dentro disso, vou continuar focado no meu jogo e, se fizer as coisas bem, pode ser que tenha algumas oportunidades durante o encontro”, frisou o maiato.