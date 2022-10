Brasil junta-se à Sérvia na final do Mundial de voleibol feminino

As vice-campeãs olímpicas impuseram-se às campeãs da Europa e "vice" mundiais pelos parciais de 25-23, 22-25, 26-24 e 25-19.O primeiro "set" teve alternâncias no comando do marcador, com as transalpinas a liderar por três pontos aos 15-12, enquanto as brasileiras só aos 24-22 conseguiram dois de avanço, que mantiveram nos 25-23 finais.No segundo parcial, a história inverteu-se, com as sul-americanas mais tempo na frente, pela última vez aos 17-16, contudo, as europeias seriam mais fortes na fase decisiva, resolvendo uma igualdade 22-22 com três pontos consecutivos, para fechar em 25-22.O Brasil esteve sempre na frente no parcial seguinte, até que a Itália virou o jogo a seu favor, com 23-22: foi na adversidade que as "canarinhas" mostraram a sua fibra, conseguindo reassumir o comando, fechando em 26-24 e adiantando-se 2-1 no encontro.Com um arranque 4-0 e posterior liderança de nove pontos (16-7), ante uma rival agora irreconhecível, as brasileiras sentenciariam a partida com confortável 25-19, juntando-se assim às sérvias.Na quarta-feira, em Gliwice, na Polónia, a campeã Sérvia garantiu a possibilidade de defender o título, ao vencer os Estados Unidos por 3-1.A campeã mundial, "vice" europeia e bronze olímpico impôs-se à campeã olímpica em Tóquio2020 e mundial em 2014 pelos parciais de 25-21, 25-20, 17-25 e 25-23.A final decorre no sábado, em Apeldoorn.