Bruno Carvalho e David Silva na final de pares dos Internacionais da Bulgária

A dupla lusa perdeu o primeiro set, ante os belgas Iljo van Delsen e Yaro van Delsen, por 21-15, mas depois venceu os dois seguintes (24-22 e 21-17), para marcar presença na final do torneio.



No jogo decisivo agendado para domingo, vão defrontar os italianos Matteo Massetti e David Salutt, com Bruno Carvalho a poder vencer um torneio de pares pela segunda vez em menos de um mês.



Ao lado de Diogo Glória, venceu em 15 de setembro no Costa Rica Future Series, em que chegou às meias-finais em singulares e em pares mistos (com Mariana Paiva), já depois da final, no início desse mês, perdida do Guatemala Future Series.



David Silva, por seu lado, foi em Sofia eliminado hoje nos quartos de final, pelo sueco Gustav Bjokler, segundo cabeça de série do torneio, por 21-8 e 21-15, num torneio de singulares em que Bruno Carvalho, quarto cabeça de série, caiu na primeira ronda.



Mariana Afonso e Madalena Fortunato também chegaram hoje aos ‘quartos’, em pares femininos, fase em que foram eliminadas, assim como David Silva e Marta Sousa, em pares mistos.