Bruno Carvalho e David Silva vencem em pares nos Internacionais da Bulgária

Frente aos quartos cabeças de série deste torneio, os lusos recuperaram de uma entrada em falso - perderam o primeiro set por 21-14 - para vencer os dois parciais seguintes, por duplo 21-19, e sagrarem-se campeões na capital da Bulgária.



Para Bruno Carvalho, esta é a segunda conquista de um torneio de pares em menos de um mês, quando atravessa a melhor fase da carreira.



Ao lado de Diogo Glória, venceu em 15 de setembro no Costa Rica Future Series, em que chegou às meias-finais em singulares e em pares mistos (com Mariana Paiva), já depois da final, no início desse mês, perdida do Guatemala Future Series.



“Sinto-me bastante feliz de conseguir o meu quinto pódio em quatro torneios. Foi uma vitória muito suada, em que estivemos várias vezes no limite, mas acabámos por conseguir vencer”, disse à Lusa Bruno Carvalho.



O português destacou um estágio de uma semana com o treinador alemão de pares Diemo Ruhnow, seguindo agora para os Internacionais do Egito, em que será sétimo cabeça de série, com o objetivo de continuar a subir no ranking e lograr a qualificação para o Mundial de 2025.



David Silva, por seu lado, conseguiu chegar aos quartos de final em Sofia, sendo eliminado pelo sueco Gustav Bjokler, segundo cabeça de série, por 21-8 e 21-15, num torneio de singulares em que Bruno Carvalho, quarto cabeça de série, caiu na primeira ronda.



Em Sofia, Mariana Afonso e Madalena Fortunato também chegaram aos ‘quartos’, em pares femininos, assim como David Silva e Marta Sousa, em pares mistos.