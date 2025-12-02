Mais Modalidades
Camila Rebelo na final dos 200 metros costas dos Europeus de piscina curta
A nadadora portuguesa Camila Rebelo qualificou-se hoje para a final da prova dos 200 metros costas dos Europeus de piscina curta, com o terceiro lugar na sua meia-final em Lublin, na Polónia.
Camila Rebelo cumpriu a prova em 2.04,72 minutos, a 1,05 segundos da francesa Pauline Mahieu, que superou a espanhola Cármen Sastre por 48 centésimos.
Nas qualificações, a atleta lusa tinha conseguido o quarto melhor registo, em 2.06,93, longe do seu recorde nacional, fixado em 2.04,39.
Camila, que conseguiu novamente o quarto melhor tempo, disputa a final na quarta-feira.
Nos 50 metros mariposa, Ana Pinho Rodrigues ficou fora da próxima fase, mas, com o 22.º tempo das eliminatórias, de 1.06,70 minutos, bateu o seu próprio recorde nacional, que era de 1.06,73 minutos.
Medalha de bronze em Belgrado, Francisca Martins conseguiu a 11.ª melhor marca das eliminatórias, com 4.05,02 minutos, mas acabou por ficar a quatro décimos da qualificação para a final.
Nos 50 metros mariposa, Miguel Nascimento conseguiu a sua melhor marca pessoal, com 23,17 segundos, com Alexandre Amorim a também conseguir o recorde pessoal nos 100 bruços, com 59,75, o 51.º tempo das eliminatórias.
Ana Guedes foi 30.ª nos 50 metros mariposa, com uma marca de 26,96 segundos, uma posição à frente de Mariana Cunha, que nadou em 26,98, com João Costa a ser 22.º nos 200 costas, em 1.54,56 minutos.
Na estafeta 4x50 metros livres, a equipa lusa, formada por Ana Pinho Rodrigues, Francisca Martins, Mariana Cunha e Rafaela Azevedo, concluiu a prova em 1.42,37 minutos, o 13.º tempo das eliminatórias.
