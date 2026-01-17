Campeã França e Noruega na ‘main round’, Alemanha desilude

No lote de seleções mais poderosas em prova, apenas os germânicos desiludiram ficando agora com a vida complicada para tentar rumar à fase seguinte.



De resto, os triunfos foram esclarecedores, nomeadamente o da atual campeã França, que bateu os ucranianos por 20 golos de diferença (46-26), nos arredores de Oslo.



Os gauleses, que foram felizes há dois anos, em solo alemão, quando venceram os dinamarqueses por 33-31 na final, para juntarem o ‘cetro’ aos alcançados em 2006, 2010 e 2014, viram os noruegueses somar o mesmo número de triunfos no Grupo C, diante da República Checa (29-25).



A grande surpresa até ao momento na 17.ª edição do Europeu aconteceu hoje em Herning, na Dinamarca, onde a Alemanha, campeã em 2004, esteve irreconhecível, nomeadamente no segundo tempo, acabando por perder por 30-27 para a finalista na edição de 2012.



Bem encaminhada na ‘poule’ A está a Espanha, coroada em 2018 e 2020, que contou com o benfiquista Javier Rodriguez e o sportinguista Jan Gurri (três golos), mas não teve Natan Suarez e Victor Romero, do Sporting, ‘riscados’ pelo selecionador para o jogo de hoje.



Igualmente em Herning, o segundo triunfo, agora diante da Áustria (30-25), nunca esteve em causa, já que controlou o jogo sempre com diferenças consideráveis no placard, porém, só na derradeira ronda, frente à Alemanha, poderá confirmar o lugar na Ronda Principal.



Em Malmõ, arrancou hoje o Grupo E, no qual a Suécia, com um estatuto cimentado nos cinco troféus que alcançou, o primeiro logo na edição inaugural, em 1994, abrindo caminho para as vitórias em 1998, 2000, 2002 e 2022, se estreou da melhor forma.



Perante os Países Baixos (36-31), os suecos estiveram quase sempre no comando da partida e a expulsão do central Luc Steins no lado neerlandês deixou o caminho ainda mais aberto.



Mais cedo, Croácia cumpriu diante da Geórgia (32-29), num desafio que foi pautado pelo equilíbrio, com o desfecho a sorrir ao conjunto dos Balcãs.



Na sexta-feira, será a vez de Portugal tentar assegurar a presença na ‘main round’, mas terá de confirmar o favoritismo ante a Macedónia do Norte, num encontro da segunda jornada do Grupo B.



A fase final da 17.ª edição do Campeonato da Europa de andebol decorre na Dinamarca (Herning), na Noruega (Oslo) e na Suécia (Kristianstad e Malmö) até 01 de fevereiro.

