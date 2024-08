Campeão olímpico Zverev eliminado nos quartos, Alcaraz avança

No 'court' Suzanne-Lenglen, em Paris, o alemão Zverev, atual quarto colocado da hierarquia ATP, foi superiorizado pelo jogador italiano (16.º), ao fim de duas horas e cinco minutos, por um duplo 7-5.



O germânico perde, assim, a possibilidade de continuar a lutar pela revalidação do ouro olímpico, conquistado em Tóquio2020 diante do russo Karen Khachanov.



Na próxima ronda, Musetti vai defrontar o vencedor do duelo entre o sérvio Novak Djokovic (2.º ATP) e o grego Stefanos Tsitsipas (11.º).



Já o espanhol Carlos Alcaraz (3.º ATP), em estreia nuns Jogos Olímpicos, apurou-se para as meias-finais, ao impor-se por 6-3 e 7-6 (9-7), diante do norte-americano Tommy Paul (13.º), ao cabo de duas horas.



Alcaraz vai esperar pelo desfecho do encontro entre o norueguês Casper Ruud (9.º ATP) e o canadiano Felix Auger-Aliassime (19.º) para saber qual o adversário que terá pela frente no acesso à final.