Campeões olímpicos Iúri Leitão e Rui Oliveira lideram seleção nos Europeus de pista

Além dos campeões olímpicos de madison em Paris2024, o selecionador nacional de pista, Gabriel Mendes, convocou Ivo Oliveira, Maria Martins e Daniela Campos, com esta última a competir no omnium.



Em comunicado, a FPC especifica que Maria Martins estará na eliminação, no scratch e na corrida por pontos, Ivo Oliveira na perseguição individual, no omnium e no madison, ao lado do gémeo Rui Oliveira, também escolhido para a eliminação.



Já Iúri Leitão, o primeiro português a conquistar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos – sagrou-se vice-campeão olímpico no omnium -, vai participar no scratch, em que defende o título europeu que já conquistou por três vezes (2024, 2022 e 2020), na corrida por pontos e no quilómetro, que é uma novidade.



“O quilómetro é uma disciplina que está na transição entre a velocidade e o endurance e o Iúri Leitão é extremamente rápido, mas é um atleta de endurance. Tendo em conta as características específicas do Iúri, queremos fazer a competição para perceber o nosso grau de rendimento”, justificou Gabriel Mendes.



O selecionador nacional notou que o Campeonato da Europa “tem uma ponderação importante em termos de pontos para o ranking”, afirmando que Portugal quer “amealhar o máximo” para estar no Mundial, agendado entre 22 e 26 de outubro, em Santiago do Chile.



“Em termos de objetivos imediatos, vamos partir para a competição com espírito de trabalho, entrega e sentido de competitividade, com sempre fazemos. Se conseguirmos discutir lugares de pódio, ótimo. A equipa está com bom nível e estou confiante no trabalho que todos vão desenvolver”, assegurou Mendes, realçando a restruturação dos rankings de pista, que passaram a agregar as provas de endurance numa hierarquia única.



Em termos de calendário, Portugal entra em prova na eliminação masculina e no scratch feminino, na quarta-feira, e no segundo disputará a corrida por pontos e o quilómetro masculinos e a eliminação feminina.



Na sexta-feira, será dia de perseguição individual e scratch masculinos e omnium feminino, enquanto a quarta jornada estará reservada ao omnium masculino e corrida por pontos feminina.



A prestação da seleção portuguesa será concluída com o madison masculino.