Campeonato da Europa Feminino de Polo Aquático de 2026

Grécia x Itália / 3.º e 4.º lugar (17h15) - Desporto 2

Hungria x Países Baixos / Final (19h15) - Desporto 2

Um europeu amargo para as atletas portuguesas





Portugal não trás boas recordações deste europeu. As representantes lusas perderam esta segunda-feira frente à Alemanha por 13-12, no encontro que decidia os 11.º e 12.º lugares do Europeu feminino de polo aquático. A seleção portuguesa deixou escapar o resultado nos instantes finais, sofrendo dois golos no último minuto.



A partida seguia empatada a 11 quando faltavam 1.02 minutos para o fim, mas a equipa alemã conseguiu marcar por duas vezes, enquanto Portugal respondeu apenas com um golo. Maria Machado destacou-se como a principal marcadora da formação lusa, ao apontar cinco golos, terminando o torneio com um total de 18.



Com este desfecho, Portugal encerra a sua quarta participação em Campeonatos da Europa. A seleção voltou à competição após a última presença em 2016, ano em que alcançou o 10.º lugar entre 12 equipas. Nas edições anteriores, tinha conquistado duas vezes o 11.º posto, também num formato de 12 seleções — ao contrário da presente edição, que contou com 16 participantes.