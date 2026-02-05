Mais Modalidades
Campeonato da Europa Feminino de Polo Aquático de 2026
O Campeonato da Europa Feminino de Polo Aquático de 2026 decorre entre 26 de janeiro e 5 de fevereiro de 2026, no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, na Madeira, Portugal. Esta é a primeira vez que a competição de elite feminina se realizou em solo português, reunindo as 16 melhores seleções da Europa.
Assista em direto as provas finais deste campeonato através dos canais digitais da RTP Desporto.
- Grécia x Itália / 3.º e 4.º lugar (17h15) - Desporto 2
- Hungria x Países Baixos / Final (19h15) - Desporto 2
Um europeu amargo para as atletas portuguesas
Portugal não trás boas recordações deste europeu. As representantes lusas perderam esta segunda-feira frente à Alemanha por 13-12, no encontro que decidia os 11.º e 12.º lugares do Europeu feminino de polo aquático. A seleção portuguesa deixou escapar o resultado nos instantes finais, sofrendo dois golos no último minuto.
A partida seguia empatada a 11 quando faltavam 1.02 minutos para o fim, mas a equipa alemã conseguiu marcar por duas vezes, enquanto Portugal respondeu apenas com um golo. Maria Machado destacou-se como a principal marcadora da formação lusa, ao apontar cinco golos, terminando o torneio com um total de 18.
Com este desfecho, Portugal encerra a sua quarta participação em Campeonatos da Europa. A seleção voltou à competição após a última presença em 2016, ano em que alcançou o 10.º lugar entre 12 equipas. Nas edições anteriores, tinha conquistado duas vezes o 11.º posto, também num formato de 12 seleções — ao contrário da presente edição, que contou com 16 participantes.