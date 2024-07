Canadiana Sara Rohr reforça campeão FC Porto

A distribuidora canadiana Sara Rohr, de 23 anos, é reforço do campeão FC Porto, com a voleibolista a assinar contrato por uma época, até 2025, informou o clube portuense.

“Depois das renovações de Eliana Durão, Victória Alves, Ana Rui Monteiro, Janaína Vieira, Lauren Page, Bruna Guedes e Gabi Coelho, eis a primeira cara nova do plantel de voleibol para a época que se avizinha: a canadiana Sarah Rohr assinou até 2025", indicou o clube no seu site oficial.



Sara Rohr, de 1,75 metros, chega ao FC Porto depois de ter representado os Brock Badgers, equipa universitária de Ontário.



“Estou preparada para lutar pelo título. Competir ao mais alto nível e lutar por títulos é o que me faz jogar voleibol. Comprometo-me a dar tudo de mim todos os dias para ajudar a equipa”, disse a jogadora, citada pelo clube.