Canoagem/Europeus maratonas: Leonardo Barbosa medalha de ouro em C1 júnior

Este é o segundo pódio luso nestes Europeus, depois da prata da júnior Lara Lopes, também em C1.

“É uma sensação muito boa. É o meu primeiro título internacional, pelo que torna a coisa ainda mais especial. E sendo a competição em Portugal, junto do nosso povo e perante a nossa bandeira, acho que torna tudo mais especial”, assumiu Leonardo Barbosa, em declarações à Lusa.O atleta do Clube Náutico de Crestuma, Vila Nova de Gaia, cumpriu os 15,4 quilómetros do traçado em 1:20.02 horas, batendo o espanhol Hector Vasquez, prata, por 44 segundos, e o polaco Alex Wilga, bronze, por 1.10 minutos.“Depois da primeira portagem, pensei que o espanhol ia estar um pouco mais forte do que eu na prova, mas mais tarde cometeu um erro ao ir à zona de abastecimento. Quando entrei na água ainda esperei um pouco, pensava que ele ia colar na minha onda e íamos gerir até o final, que era o que já tínhamos combinado, mas vi que ele não estava a subir e não demonstrou muito interesse, pelo que segui sozinho”, resumiu.O estudante de desporto, de 17 anos, recordou que o seu foco está nos mundiais júnior e sub-23 de Montemor-o-Velho, em julho, e que esta vinda a Ponte de Lima teve a ver com a “abertura da federação” para que os canoístas da pista (regatas em linha) pudessem participar e ganhar experiência num campeonato da Europa.“Um passo de cada vez, vamos continuar a treinar, não vamos pôr as expectativas à frente do trabalho, é continuar a trabalhar e ver por onde vai”, concluiu.