Canoagem/Mundiais maratonas: Maria Rei repensa futuro, após quinto lugar em K1

“Sinceramente, faz-me pensar naquilo que vou fazer no futuro. Vou ponderar sobre o assunto, para também saber o que vou treinar na próxima época”, revelou, à Lusa, a atleta, que na quinta-feira foi quarta na 'short race' e que nas regatas em linha não conseguiu a estreia olímpica, em Paris2024.



Maria Rei completou os 26,2 quilómetros do traçado em Metkovic em 2:01.55 horas, a 3.18 minutos da sueca Melina Andersson, que bateu as húngaras Vanda Kiszli, campeã da Europa, e Emese Kohalmi, prata e bronze, por cinco e 43 segundos, respetivamente.



“Depois das duas primeiras voltas, vi que ia ser difícil. Lutei, lutei… apanhei a quinta e depois foi tentar aguentar-me até final”, contou.



No ano de estreia nas maratonas, Maria Rei conseguiu o quarto lugar na ‘short race’ e o quinto da prova longa dos Mundiais, eventos nos quais foi quinta, em ambos, nos Europeus.



“É bom. Um salto positivo. Obviamente que estando há pouco tempo na maratona acabam por ser resultados bons. Também me deixa a pensar que, com este tempo de treino reduzido, consegui esses lugares, talvez possa ambicionar um pouco mais…”, admitiu Maria Rei, que chegou à Croácia “com a expectativa inicial de que o ‘top 5’ seria perfeito e o ‘top 7’ o que eu queria”.



Nos mundiais de Metkovic, Portugal soma já duas medalhas, a de ouro pela júnior Maria Luísa Gomes em K1 e o bronze pelo sénior Rui Lacerda em C1.