Canoagem/Mundiais. Portugal garante mais duas finais e já vai em três em Milão

Beatriz Fernandes e Inês Penetra exultam com primeira final



As jovens canoístas Beatriz Fernandes e Inês Penetra exultaram hoje com o inédito apuramento para a final dos Mundiais em C2 500 metros, confiando que têm nível para ir a Los Angeles2028.



“Sabia que irmos à final já era super-complicado, tínhamos concorrentes bastante fortes. Estávamos numa eliminatória complicada, mas conseguimos dar tudo e no fim passámos à final, que era algo que nunca tinha acontecido”, congratulou-se Beatriz Fernandes.



Em declarações à Lusa, em dia de 21.º aniversário, Beatriz Fernandes comentava o desempenho que valeu o segundo lugar na meia-final, em 1.59,58 minutos, apenas superado pelas ucranianas, país vice-campeão olímpico, que foi 2,08 segundos mais rápido.



“Estou bastante mal, porém super-contente. A largada foi boa, mas nada de especial. O que nos ajudou imenso foi o ritmo de prova, muito bom. E no fim, apesar das dificuldades, subimos nos últimos 200 metros. Na final, vai ser dar tudo de novo, tentar o máximo possível e o que vier já é bom”, completou.



A final realiza-se na sexta-feira, às 14:25, horas de Lisboa.



Já Inês Penetra diz que este êxito “significa muito” para a dupla que há muitos anos trabalha junta: “Já merecíamos! Acho que mostrou o nosso valor e que merecemos estar no topo mundial e numa final”.



A canoísta recordou que ficaram a uma só vaga de ir a Paris2024 – “o que também mostra um bocadinho o nosso valor, pois nos Jogos Olímpicos só estão os melhores barcos” – e que ambas estão muito motivadas para “dar luta” para garantir a presença em Los Angeles2028.



Alex Santos, que avançou para a final da classe adaptada de KL1 ao vencer a sua semifinal, revelou-se “bastante satisfeito” com o seu desempenho e na final de sábado promete “dar o melhor” para tentar o objetivo de pelo menos igualar o quinto lugar, o seu melhor de sempre em Mundiais.



