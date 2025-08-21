Canoagem/Mundiais. Portugal garante mais duas finais e já vai em três em Milão
Portugal garantiu hoje o acesso à final dos Mundiais de canoagem na C2 500 metros feminina, bem como na classe adaptada de KL1 200, elevando para três o número de regatas asseguradas para medalhas até agora em Milão, Itália.
Em dia de 21.º aniversário, Beatriz Fernandes juntou-se a Inês Penetra numa regata consistente que resultou no segundo lugar na sua semifinal, assegurando uma inédita presença das canoas femininas em finais de mundiais absolutos.
O desenho que permitiu fazer história foi consumado em 1.59,58 minutos, somente batido pelas rivais da Ucrânia, nação vice-campeã olímpica e que cruzou a meta 2,08 segundos antes. A final realiza-se na sexta-feira, às 14:25 (hora em Lisboa).
Na canoagem adaptada, e depois de falhar o acesso direto à prova decisiva, Alex Santos dominou a semifinal de KL1 200 metros para cortar a meta em 50,85, batendo o chinês Jianrong Zhu por 1,14 segundos e qualificando-se para a final de sábado, às 09:00.
Formado apenas em maio, por isso com pouco tempo de conjunto, o K4 500 de Teresa Portela, Ana Brito, Ana Rodrigues e Inês Costa celebrou efusivamente o quinto lugar que lhes permite ir à final B, para discutir o alinhamento entre a 10.ª e 18.ª posições.
As 10.ª classificadas nos Europeus de junho vão agora tentar agarrar a melhor posição numa competição mais difícil face a rivais como a Nova Zelândia, Austrália, China ou México.
Iago Bebiano ambicionava a final de K1 200 metros, contudo, apesar de um bom arranque, não conseguiu manter o ritmo e terminou em quarto, a escassos 12 centésimos do terceiro, que valia o apuramento, pelo que vai agora lutar pelo 10.º posto.
Nas primeiras regatas do dia, as quatro tripulações que entraram nas eliminatórias avançaram para as meias-finais, nomeadamente os campeões do mundo João Ribeiro e Messias Baptista, em K2 500, Fernando Pimenta, em K1 500, Teresa Portela, em K1 200, e Beatriz Fernandes, em C1 200.
Para sexta-feira, destaque para as finais do K4 500 metros de Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, que vão tentar provar que o título europeu conquistado em junho não foi surpresa.
Beatriz Fernandes e Inês Penetra também competem pela primeira vez na regata das medalhas, para a qual Pimenta se vai tentar apurar na defesa do título de K1 1.000 metros, em semifinal que conta com os quatro melhores europeus desta época, incluindo o limiano, que foi ouro na República Checa.
Programa da seleção de Portugal para sexta-feira (horas de Lisboa):
- Finais:
14:11 K4 500 metros – Gustavo Gonçalves/João Ribeiro/Messias Baptista/Pedro Casinha.
14:25 C2 500 metros – Beatriz Fernandes/Inês Penetra.
- Finais B:
13:05 K1 200 metros – Iago Bebiano.
13:37 K4 500 metros - Teresa Portela/Ana Brito/Ana Rodrigues/Inês Costa.
- Meias-finais
09:38 K1 1.000 metros - Fernando Pimenta.
Paracanoagem:
- Semifinais:
Beatriz Fernandes e Inês Penetra exultam com primeira final
As jovens canoístas Beatriz Fernandes e Inês Penetra exultaram hoje com o inédito apuramento para a final dos Mundiais em C2 500 metros, confiando que têm nível para ir a Los Angeles2028.
“Sabia que irmos à final já era super-complicado, tínhamos concorrentes bastante fortes. Estávamos numa eliminatória complicada, mas conseguimos dar tudo e no fim passámos à final, que era algo que nunca tinha acontecido”, congratulou-se Beatriz Fernandes.
Em declarações à Lusa, em dia de 21.º aniversário, Beatriz Fernandes comentava o desempenho que valeu o segundo lugar na meia-final, em 1.59,58 minutos, apenas superado pelas ucranianas, país vice-campeão olímpico, que foi 2,08 segundos mais rápido.
“Estou bastante mal, porém super-contente. A largada foi boa, mas nada de especial. O que nos ajudou imenso foi o ritmo de prova, muito bom. E no fim, apesar das dificuldades, subimos nos últimos 200 metros. Na final, vai ser dar tudo de novo, tentar o máximo possível e o que vier já é bom”, completou.
A final realiza-se na sexta-feira, às 14:25, horas de Lisboa.
Já Inês Penetra diz que este êxito “significa muito” para a dupla que há muitos anos trabalha junta: “Já merecíamos! Acho que mostrou o nosso valor e que merecemos estar no topo mundial e numa final”.
A canoísta recordou que ficaram a uma só vaga de ir a Paris2024 – “o que também mostra um bocadinho o nosso valor, pois nos Jogos Olímpicos só estão os melhores barcos” – e que ambas estão muito motivadas para “dar luta” para garantir a presença em Los Angeles2028.
Alex Santos, que avançou para a final da classe adaptada de KL1 ao vencer a sua semifinal, revelou-se “bastante satisfeito” com o seu desempenho e na final de sábado promete “dar o melhor” para tentar o objetivo de pelo menos igualar o quinto lugar, o seu melhor de sempre em Mundiais.
RTP c/Lusa
