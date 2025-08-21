Canoagem/Mundiais. Presidente da federação "satisfeito e orgulhoso" com seleção

“Estamos muito satisfeitos e orgulhosos com o que foi feito. Em oito embarcações, tivemos quase todos a cumprir os seus objetivos”, resumiu o dirigente, em declarações à Lusa.



Nas primeiras regatas do dia, Portugal apurou todas as quatro tripulações para as meias-finais, enquanto, mais tarde, Beatriz Fernandes e Inês Penetra garantiram inédita final em C2 500 metros, regata das medalhas igualmente assegurada por Alex Santos, na classe adaptada KL1.



Do mesmo modo, o responsável da FPC elogiou o desempenho de Teresa Portela, Ana Brito, Ana Rodrigues e Inês Costa no K4 500 metros formado apenas em maio e que vai à final B, para definição da classificação entre o 10.º e 18.º postos, depois de terem sido 10.ªs nos Europeus de junho.



“É, sem dúvida, muito bom. Isto é uma tripulação bastante recente e só mostra a evolução que estamos a ter, especialmente desde o Europeu. Temos as nossas próprias vidas para além da canoagem, por isso tem sido um processo um bocadinho demorado e trabalhoso, mas, sem dúvida, está a começar a dar frutos e estamos muito contentes”, regozijou-se Inês Costa.



A canoísta garantiu que, “se não fosse tão duro, não sabia também bem este grande passo” face ao número de treinos que foram feitos até ao momento.



“Tudo é fruto de um bom trabalho, de uma equipa tão recente quanto ambiciosa para melhorar. Na final B, queremos ganhar a alguns países que nos superaram no Europeu. Isso seria bom, pois permitiria igualar o 10.º lugar do Europeu”, acrescentou Ana Rodrigues.



Iago Bebiano falhou a final por escassos 12 centésimos de segundo, tendo saído da água para a pesagem do barco ainda sem a certeza se teria sido bem-sucedido.



“Estava ainda com esperança. Às vezes, estas margens são mínimas e podia ter passado para terceiro. Apenas tive a noção de que estavam todos ali muito próximos, os quatro primeiros. Infelizmente, fiquei em último dos da frente, mas estou minimamente satisfeito com o meu desempenho, pois fiz o melhor que podia”, sentenciou.

