Canoístas Noberto Mourão e Alex Santos em duas meias-finais

Norberto Mourão, bronze há três anos no Japão, terminou a sua eliminatória na terceira posição, com a marca de 55,59 segundos, e garantiu lugar nas meias-finais, agendadas para domingo, último dia de competição dos Jogos Paralímpicos, às 10:28 locais (09:28 em Lisboa).

Caso se qualifique, Norberto Mourão disputará a final, no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, às 11:49 (10:49).

Na prova de KL1, Alex Santos foi quinto na sua série, com a marca de 54,87, avançando para as meias-finais, marcadas para sábado, às 10:00 (09:00), nas quais tentará presença na final, marcada para as 11:20 (10:20).