Carolina João e Diogo Costa terceiros na segunda regata de 470

O início da dupla portuguesa foi negativo, uma vez que foram desclassificados por terem infringido a regra da bandeira preta na largada, em que nenhuma parte do casco de um barco poderá estar no triângulo formado pelas extremidades da linha de largada e a primeira marca de percurso no minuto antes da partida.



Depois desta desilusão, os dois portugueses melhoraram na segunda regata, que chegaram a liderar, terminando na terceira posição, a nove segundos dos suíços Yves Mermod e Maja Siegenthaler, com os japoneses Keiju Okada e Miho Yoshioka em segundo, a quatro.



Com a desclassificação e o terceiro lugar, Carolina João e Diogo Costa passam a somar 23 pontos, ocupando o 11.º lugar da geral, liderada pelos nipónicos, com três.



No sábado, estão previstas mais duas regatas de 470, a primeira das quais às 16h05 em Lisboa.