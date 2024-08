Carolina João e Diogo Costa terminam em 16.º segundo dia de 470

Em Marselha, numa frota com 20 embarcações, a dupla portuguesa teve um dia menos positiva, com o 14.º e 16.º lugares a deixarem-nos com 33 pontos, a sete do 10.º lugar, último que dá acesso à `medal race`.

Quando faltam três jornadas antes da `medal race`, os japoneses Keiju Okada e Miho Yoshioka lideram, com cinco pontos, seguidos dos austríacos Lara Vadlau e Lucas Maehr, com nove, e dos suecos Anton Dahlberg e Lovisa Carlsson, com 10.

No domingo disputam-se mais duas regatas, a primeira das quais marcada para as 17:05 locais (16:05 em Lisboa).