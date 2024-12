Cavaleira Charlotte Dujardin suspensa por chicotear cavalo

A cavaleira britânica Charlotte Dujardin, por três vezes campeã olímpica, foi suspensa de todas as competições por um ano até julho de 2025, por ter chicoteado um cavalo, anunciou a Federação Equestre Internacional (FEI).

Charlotte Dujardin, de 39 anos, tinha sido suspensa provisoriamente em 23 de julho pela FEI, quando o organismo regulador lançou uma investigação sobre um vídeo com quatro anos em que chicoteava um cavalo.



Dujardin, que por essa razão já não participou nos Jogos Olímpicos Paris2024, não poderá voltar a competir até julho de 2025, uma vez que o castigo tem efeitos retroativos até à data em que a cavaleira foi suspensa provisoriamente.



A sanção da FEI, que incluiu ainda uma multa de 10 mil francos suíços (cerca de 10.700 euros), foi aplicada por o organismo entender que o comportamento de Dujardin envolve uma “conduta contrária aos princípios do bem-estar dos cavalos”.



Dujardin conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos Londres2012 em dressage nas competições por equipas e individual e renovou o titulo individual no Rio2016, conquistando a prata por equipas. A cavaleira conquistou ainda o bronze por equipas e individual em Tóquio2020, edição que decorreu em 2021.