Celtics sofrem segunda derrota consecutiva na NBA

Em 31.44 minutos, o poste internacional português marcou sete dos nove lançamentos de campo tentados e um dos três lances livres, conseguindo ainda oito ressaltos, duas assistências, dois roubos de bola e um desarme de lançamento.Na sua quinta temporada, Queta tem médias de 10 pontos, 8,3 ressaltos, 1,4 assistências e 1,3 desarmes de lançamento em 24,6 minutos de utilização por jogo.Sem Jaylen Brown, que tem sido a grande figura da equipa, os Celtics tiveram em Payton Pritchard o seu melhor jogador, com 23 pontos e oito assistências, com Derrick White a chegar aos 18 pontos e Anfernee Simons aos 16.Nos Pacers, finalistas da NBA na última temporada, Pascal Siakam conseguiu 21 pontos e oito ressaltos e Jay Huff chegou aos 20 pontos.Com a segunda derrota seguida, os Celtics ocupam o terceiro lugar da Conferência Este, com 24 vitórias e 15 desaires, enquanto os Pacers estão em 15.º e último, com apenas nove triunfos em 40 jogos.