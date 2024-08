China domina badminton olímpico, mas sem títulos individuais

Axelsen, de 30 anos, confirmou o favoritismo frente ao tailandês Kunlavut Vitidsarn, impondo-se por duplo 21-11 na final de singulares masculinos e revalidando o título alcançado em Tóquio2020, enquanto o malaio Lee Zii Jia bateu o indiano Lakshya Sen na luta pela medalha de bronze.



O pódio de hoje, na despedida da modalidade a Paris2024, foi o único sem a presença de qualquer praticante da China, que não conseguiu revalidar o título de singulares femininos, uma vez que a sua representante, He Bingjiao, foi batida na final por Se-young, por 21-13 e 21-16.



Se-young, de 22 anos, fez prevalecer o estatuto de número um mundial e campeã do mundo em exercício, proporcionando à Coreia do Sul o primeiro título de singulares em quase 30 anos, desde Atlanta1996, com o bronze a ficar na posse da indonésia Gregoria Tunjung.



Tunjung nem sequer teve de disputar o último encontro na capital francesa, beneficiando da desistência da espanhola Carolina Marin, campeã no Rio2016 e tricampeã mundial, que se lesionou com gravidade no joelho na partida das meias-finais, frente a Bin Jiao.



Os chineses já tinham anteriormente deixado escapar a medalha de ouro em pares masculinos, com a dupla composta por Liang Weikeng e Wang Chang a perder na final com os rivais Lee Yang e Wang Chi-lin, de Taiwan, tendo a Malásia arrebatado a de bronze, por intermédio de Aaron Chia e Soh Wooi Yik.



Já a prova de pares femininos foi reveladora da superioridade chinesa, com a final a ser disputada por duas duplas deste país: Chen Qingchen e Jia Yifan superiorizaram-se às compatriotas Liu Shengshu e Tan Ning e sagram-se campeãs, com o bronze a ficar na posse do Japão (Nami Matsuyama e Chiharu Shida).



A jornada de Paris2024 tinha começado da melhor forma para a China, com a conquista do título de pares mistos, através de Zheng Siwei e Huang Yaqiong, que venceram na final a dupla sul-coreana Kim Won-ho/Jeong Na-eun, com o terceiro lugar do pódio a ser ocupado por Yuta Watanabe e Arisa Higashino, do Japão.



- Quadro de medalhas no badminton:



Singulares masculinos:



OURO: Viktor Axelsen (Din)



PRATA: Kunlavut Vitidsarn (Tai)



BRONZE: Zii Jia Lee (Mal)



Singulares femininos:



OURO: An Se Young (Cor)



PRATA: He Bing Jiao (Chn)



BRONZE: Gregoria Mariska Tunjung (Ind)



Pares masculinos:



OURO: China Taipé (Lee Yang e Wang Chi-li).



PRATA: China (Liang Weikeng e Wang Chang).



BRONZE: Malásia (Aaron Chia e Soh Wooi Yik).



Pares femininos:



OURO: China (Chen Qingchen e Jia Yifan).



PRATA: China (Liu Shengshu e Tan Ning).



BRONZE: Japão (Nami Matsuyama e Chiharu Shida).



Pares mistos:



OURO: China (Zheng Siwei e Huang Yaqiong).



PRATA: Coreia do Sul (Kim Won-ho e Jeong Na-eun).



BRONZE: Japão (Yuta Watanabe e Arisa Higashino).