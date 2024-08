Chinesa Zheng Qinwen conquista ouro no torneio olímpico de ténis

Zheng Qinwen, número sete do ranking mundial, superou a 21.ª da hierarquia e alcançou a medalha de ouro, com os parciais de 6-2 e 6-3, num encontro que teve a duração de uma hora e 46 minutos, disputado na terra batida do Court Philippe-Chatrier.

A chinesa, de 21 anos, que este ano foi finalista do Open da Austrália, consegue a segunda medalha da China na modalidade na capital francesa, depois da dupla Xinyu Wang e Zhizhen Zhang ter conquistado a prata em pares mistos.

Donna Vekic ficou com a prata, enquanto a polaca Iga Swiatek, número um mundial, ficou com o bronze, depois de ter sido derrotada por Zheng Qinwen nas meias-finais e de ter vencido a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova no duelo pelo terceiro lugar.