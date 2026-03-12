Ciclismo. Pogacar reforça ambição de conquistar a Paris-Roubaix

A sessão de reconhecimento decorreu entre terça e quarta‑feira, poucos dias depois da vitória nas Strade Bianche, e incluiu uma longa saída de 210 quilómetros, acompanhado pelo colega belga Florian Vermeersch.





Enquanto os grandes rivais das clássicas — Mathieu van der Poel e Wout Van Aert — estão concentrados em Tirreno‑Adriatico, Pogacar dedicou-se ao detalhe do percurso da “Rainha das Clássicas”, pedalando sobre os famosos setores de calçada molhados e escorregadios do norte de França. No Instagram, descreveu as duas jornadas como “dias ricos”, partilhando imagens das passagens pelos troços mais duros do trajeto.









Esta não é, contudo, uma aproximação inédita: em dezembro, Pogacar já tinha viajado para a região para se adaptar ao caráter único da corrida. O esforço tem uma razão clara — o segundo lugar conquistado o ano passado, atrás de Van der Poel, na sua estreia em Roubaix, deixou-lhe a certeza de que o Monumento é alcançável. A determinação é reconhecida até pelos adversários: antes da 4.ª etapa de Tirreno-Adriatico, Van Aert admitiu que a preparação do esloveno “mostra o quanto está focado” na vitória.





Mas antes de enfrentar o Inferno do Norte, Pogacar tem outra ambição imediata: Milan‑Sanremo, o único Monumento que também falta no seu palmarés. A corrida italiana, marcada para 21 de março, deverá colocá-lo novamente frente a frente com Van Aert e Van der Poel, prometendo um dos duelos mais aguardados da temporada.





Com duas grandes clássicas no horizonte e uma forma que parece intocável, Pogacar acelera a preparação para um mês que pode redefinir, mais uma vez, os limites do ciclismo moderno.