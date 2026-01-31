Ciclista Afonso Eulálio termina AlUla Tour no quinto lugar

Em direto
Foto: Florion Goga - Reuters

O corredor de 21 anos foi o mais forte na derradeira tirada da prova saudita, que ligou Alula a Harrat Uwayrid no total de 163,9 quilómetros, cortando a meta isolado com o tempo de 03:36.05 horas e garantindo o triunfo na geral.

Inexplicavelmente poupado pelos comissários a uma expulsão na primeira etapa – andou agarrado ao carro da equipa e fez meio fundo atrás do mesmo para tentar regressar ao pelotão, além de ter empurrado outros ciclistas -, Jan Christen conseguiu hoje ‘anular’ os 20 segundos de penalização que recebeu nesse dia com um ataque a pouco mais de cinco quilómetros da meta.

Em segundo na etapa ficou o sul-africano Byron Munton (Modern Adventure), o terceiro classificado da Volta a Portugal de 2025, que gastou mais 11 segundos do que o vencedor.

O espanhol Igor Arrieta (UAE Emirates) foi terceiro, a 32 segundos, com Afonso Eulálio, que descolou na subida para Harrat Uwayrid, a menos de nove quilómetros da meta, a ser 19.º, a 48.

Assim, o corredor da Figueira da Foz, de 24 anos, falhou o pódio, descendo do segundo para o quinto lugar da geral, a 29 segundos do suíço da UAE Emirates.

O português da Bahrain Victorious perdeu também a camisola branca para Christen, que conquistou a geral com 15 segundos de vantagem sobre o colombiano Sergio Higuita (XDS Astana). Arrieta fechou o pódio, a 21 segundos.

Esta é a sétima vitória como profissional do corredor da UAE Emirates, vencedor no alto da Fóia na passada edição da Volta ao Algarve e um dos sete homens que vai acompanhar o português João Almeida na próxima Volta a Itália.
