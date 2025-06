Ciclista Daniel Moreira sagra-se campeão português de sub-23

Após os 150,6 quilómetros, com partida e chegada em Ourém, Daniel Moreira, de 18 anos, superiorizou-se numa luta final entre quatro corredores, vencendo em 3:42.49 horas, depois de ter sido quinto na véspera no contrarrelógio.



Com o mesmo tempo de Daniel Moreira cortaram a meta João Martins (Rádio Popular-Paredes-Boavista), segundo classificado, Diogo Pinto (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), terceiro, e Gabriel Baptista (Technosylva Maglia Bembibre), quarto.



A Hagens-Berman-Jayco continua a recrutar vários talentos portugueses, com Daniel Moreira a dar mais um título de sub-23 à equipa norte-americana, depois de Gonçalo Tavares (2023), Pedro Andrade (2021), João Almeida (2019), Rui Oliveira (2018) e Ruben Guerreiro (2017).