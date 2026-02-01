Mais Modalidades
Ciclista Iúri Leitão sprintou para ser quarto no Troféu Palma
O ciclista português Iúri Leitão (Caja Rural) foi hoje quarto classificado no Troféu Palma, no qual o belga Arne Marit (Red Bull-BORA-hansgrohe) se impôs ao sprint.
Na derradeira das cinco provas do Challenge de Maiorca, Marit foi o mais forte, batendo o alemão Max Kanter (XDS Astana) e o seu colega italiano Alessio Magagnotti, respetivamente segundo e terceiro no final dos 158,3 quilómetros entre Marratxí e Palma de Maiorca com as mesmas 03:26.24 horas do vencedor.
Vencedor da passada edição, Iúri Leitão falhou por pouco o pódio do Trófeu Palma, sendo quarto com o mesmo tempo do trio da frente.
O luso da Caja Rural está convocado para os Europeus de pista, que arrancaram hoje em Konya, na Turquia.
Rui Oliveira (UAE Emirates), o outro campeão olímpico de madison, foi 18.º, igualmente com o mesmo tempo do vencedor, naquela que foi a sua primeira prova de estrada esta época, enquanto o experiente Nelson Oliveira (Movistar) foi 109.º, a 35 segundos.
