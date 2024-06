Ciclista luso António Morgado satisfeito com primeiro título nacional em Elites

O ciclista de 20 anos foi o mais rápido nos 32,6 quilómetros de um percurso com partida e chegada no Europarque, numa prova em que o pódio ficou completo com o segundo lugar de Ivo Oliveira, seu colega de equipa, e com o terceiro de Rui Costa, da EF Education-EasyPost.



António Morgado sucedeu a João Almeida, ao completar a prova em 39,32 minutos, com Ivo Oliveira a ficar a 17 segundos e Rui Costa a 27.



O ciclista das Caldas da Rainha admite que a sua "potência esteve descalibrada", numa "prova com muito significado, por se tratar do primeiro título nacional em Elites".



"Percebi que os meus números iam errados ao longo da prova e estava a ficar desmotivado com a potência, mas acabei por vencer", disse António Morgado.



O ciclista luso mostrou-se também "feliz" pela época que está a realizar.



"Estou feliz com a época que estou a fazer. O World Tour tem-me corrido bem em alguns momentos, outras vezes não, mas sinto-me bem. Tenho sempre as expectativas altas. Ninguém me consegue meter pressão, mas quero ser sempre melhor", frisou.



O seu colega de equipa, Ivo Oliveira, que terminou no segundo lugar, recorda o período difícil no final de maio, quando sofreu uma intervenção cirúrgica na mão direita, congratulando-se pelo regresso à competição.



"Estou muito satisfeito. Há 20 dias, estava no bloco operatório, não sabendo se ia competir nesta altura. Fiz o sacrifício de treinar, para estar aqui e concluir a prova em bom nível", afirmou.



Ivo Oliveira sublinhou ainda que António Morgado "merece imenso (o título) por tudo o que tem feito este ano".



"É um miúdo com muito talento e perder para ele deixa-me contente, porque ficou na equipa e ele foi o melhor", disse Ivo Oliveira.



Os campeonatos nacionais de estrada prosseguem no sábado e no domingo com as provas de fundo. A partida e a chegada acontecem no castelo de Santa Maria da Feira.