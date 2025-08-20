Ciclista luso Rui Oliveira em segundo após primeira etapa do Renewi Tour

Graças às bonificações conseguidas nos sprints intermédios, o campeão olímpico de madison, que esteve na fuga, formada após um corte no pelotão, terminou a primeira etapa na segunda posição da geral, a dois segundos de Merlier, e com menos um do que o belga Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale).



No final dos 182,6 quilómetros entre Terneuzen e Breskens, Merlier impôs-se no sprint, em 3:40.05 horas, o mesmo tempo do belga Arnaud de Lie (Lotto) e do colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), segundo e terceiro, respetivamente.



Já António Morgado (UAE Emirates) é 50.º classificado, a 10 segundos do líder.



A segunda etapa, igualmente num percurso de 172,7 quilómetros praticamente plano, liga Blankenberge a Ardooie.