Ciclista português Nelson Oliveira renova até 2027 com a Movistar

Um dos mais antigos elementos da equipa espanhola, Nelson Oliveira, de 36 anos, vai assim chegar às 12 temporadas na Movistar, na qual é, segundo o próprio conjunto, “um dos capitães na estrada”.



Nascido em Vilarinho do Bairro (Anadia), Oliveira é um dos mais reconhecidos gregários do pelotão internacional e o português com mais presenças em grandes Voltas, com um total de 22 (10 na Vuelta, nove no Tour e três no Giro).



Como profissional, Nelson Oliveira tem seis vitórias, uma das quais na Vuelta de 2015, conquistando ainda quatro títulos nacionais de contrarrelógio e um de fundo.



Vice-campeão europeu de fundo de sub-23 em 2010, Nelson Oliveira conseguiu um dos diplomas de Portugal nos Jogos Olímpicos Paris2024, com o sétimo lugar no contrarrelógio, disciplina em que esteve perto do pódio nos Mundiais de 2017, quando foi quarto.



Antes de chegar à Movistar, Nelson Oliveira correu pela espanhola Xacobeo-Galicia, da qual saiu para o Worldtour, no qual representou ainda a RadioShack e a Lampre-Merida.

