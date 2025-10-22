Ciclista português Nelson Oliveira renova até 2027 com a Movistar

Lusa
Oliveira é um dos mais reconhecidos gregários do pelotão internacional e o português com mais presenças em grandes Voltas. Foto: Jasper Jacobs / Belga via AFP)

Nelson Oliveira, o ciclista português com mais presenças em grandes Voltas, renovou até 2027 com a Movistar, na qual cumpriu a 10.ª temporada, anunciou hoje a equipa espanhola do Worldtour.

VER MAIS
Um dos mais antigos elementos da equipa espanhola, Nelson Oliveira, de 36 anos, vai assim chegar às 12 temporadas na Movistar, na qual é, segundo o próprio conjunto, “um dos capitães na estrada”.

Nascido em Vilarinho do Bairro (Anadia), Oliveira é um dos mais reconhecidos gregários do pelotão internacional e o português com mais presenças em grandes Voltas, com um total de 22 (10 na Vuelta, nove no Tour e três no Giro).

Como profissional, Nelson Oliveira tem seis vitórias, uma das quais na Vuelta de 2015, conquistando ainda quatro títulos nacionais de contrarrelógio e um de fundo.

Vice-campeão europeu de fundo de sub-23 em 2010, Nelson Oliveira conseguiu um dos diplomas de Portugal nos Jogos Olímpicos Paris2024, com o sétimo lugar no contrarrelógio, disciplina em que esteve perto do pódio nos Mundiais de 2017, quando foi quarto.

Antes de chegar à Movistar, Nelson Oliveira correu pela espanhola Xacobeo-Galicia, da qual saiu para o Worldtour, no qual representou ainda a RadioShack e a Lampre-Merida.
PUB
PUB