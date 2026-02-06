Mais Modalidades
Ciclista português Rui Oliveira sétimo na clássica de Mascate
O ciclista português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi hoje sétimo classificado na quarta edição da clássica de Mascate, que foi ganha pelo suíço Mauro Schmid (Jayco AlUla).
No final dos 176,2 quilómetros, entre Al Mouj e Al Bustan, em Omã, Schmid, campeão nacional suíço, somou a sua 10.ª vitória da carreira e a primeira em 2026, triunfando em 4:14.36 horas.
O britânico Adam Yates (UAE Emirates) foi segundo, com o mesmo tempo do helvético, com o australiano Luka Plapp (Jayco AlUla) a ser terceiro, a quatro segundos do seu companheiro de equipa.
Na sua segunda corrida do ano, depois de ter sido 18.º no Trofeo Palma, em Espanha, Rui Oliveira, campeão olímpico de madison, conseguiu a sétima posição, a 15 segundos de Schmid.
