Cinco ginastas portugueses apurados para as meias-finais de trampolim individual

Gabriel Albuquerque foi o melhor dos ginastas lusos na prova preliminar de trampolim individual masculino, ao conquistar o terceiro lugar, com 63.970 pontos, entre os 54 concorrentes.



O ginasta olímpico Diogo Abreu classificou-se para a semifinal com um 10.º lugar, com 60.890, seguido de Pedro Ferreira, campeão europeu em título, 11.º, com 60.810. Lucas Santos, 13.º, com 60.500 falhou o apuramento, mas mantém-se como reserva nacional.



Na vertente feminina, Sofia Correia, 10.ª, com 54.720 pontos, e Catarina Nunes, 22.ª (52.740), vão participar nas semifinais, agendadas para sábado.



Portugal garantiu também a presença na final por equipas em trampolim individual, com o quarto lugar, cuja decisão está agendada para sábado.



Pedro Ferreira disse à Lusa que o dia “correu muito bem”, manifestando-se “orgulhoso pelo trabalho individual e de todo o grupo, embora esteja só garantida a presença na semifinal”.



“Ainda só passei uma fase da competição, mas estou confiante para o resto da prova”, apontou.



Também Diogo Abreu se manifestou “satisfeito pela prestação individual e do grupo, que permitiu passar à final por equipas, o que mostra a potência dos trampolins portugueses são no palco internacional”.



“Infelizmente só podem passar três ginastas de cada país à semifinal e é só por causa disso que o Lucas não conseguiu passar, mas é incrível porque nunca tivemos uma equipa tão forte como esta”, destacou.



Já Lucas Santos disse que “o ficar de fora da competição, mostra que Portugal é uma grande equipa”, assegurando que “fica feliz” pelos seus companheiros.



“Hoje não fui eu, mas a competição está bem entregue a todos eles”, concluiu.



Por seu turno, Gabriel Albuquerque, ginasta que hoje comemora o 20.º aniversário, referiu que “estava um pouco nervoso” por competir neste dia, acrescentando que soube controlar os nervos”, alcançando uma excelente marca.



Já Sofia Correia revelou que estava “bastante nervosa” na primeira serie, mas conseguiu dominar os nervos e ter um bom desempenho”, que lhe valeu o 10.º lugar.



“Estou bastante contente, não só por mim, como por todos, porque apuramo-nos para a final por equipas”, apontou.



A ginasta Catarina Nunes, que também garantiu a semifinal de seniores de trampolim individual, referiu que “as preliminares correram muito bem, até porque estava descontraída, competindo com o objetivo de cumprir as series”.



“Já trabalho e é muito mais difícil gerir a vida profissional com os treinos, daí não ter estado tão nervosa, embora também tivesse vacilado também um bocadinho na primeira serie”, revelou.



Segundo Catarina Nunes, na segunda serie “os astros alinharam-se e permitiram o apuramento para a semifinal”.



A disputar o primeiro europeu de seniores, Inês Reis lamentou ter falhado o apuramento, “com uma primeira serie que também não correu como esperava”, acrescentando que “fica de fora a apoiar toda a seleção”.



Os ginastas juniores Nuno Correia e Tomás Serra apuraram-se para as semifinais em duplo minitrampolim, tendo Laura Veloso e Rita Cardoso assegurado a presença nas semifinais na vertente tumbling.



Portugal garantiu também a presença na final por equipas ao classificar-se no segundo lugar na modalidade.



