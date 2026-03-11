Cinco olímpicos na convocatória de Portugal para a Taça da Europa de lançamentos

A comitiva portuguesa, que será liderada por Paulo Guerra, vice-presidente da FPA, parte para o Chipre na quinta-feira.





Em Nicósia, no sábado e no domingo, Portugal vai estar representado por 16 atletas, cinco dos quais vão disputar as provas sub-23, com o Sporting a ser o clube mais representado, com 10 convocados.Ausente da lista está Auriol Dongmo, recordista portuguesa do lançamento do peso, que está apurada para os Mundiais em pista curta, que se disputam de 20 a 22 de março, em Torun, na Polónia.