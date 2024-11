Coco Gauff nas meias-finais das WTA Finals, Pegula fica para trás

Com apenas uma vitória nos 12 confrontos anteriores, a número três mundial precisou hoje de apenas dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-4, para levar a melhor sobre a campeã em título e segunda no ranking WTA, assumindo assim provisoriamente o comando do Grupo Laranja.



Apesar de ter registado 33 erros não forçados, 11 dos quais duplas faltas, Coco Gauff, de 20 anos, conseguiu bater Swiatek pela primeira vez desde o WTA 1.000 de Cincinnati de 2023, somando o sexto triunfo consecutivo na fase de Grupos das WTA Finals.



Depois de ultrapassar, no duelo de abertura, a compatriota Jessica Pegula e depois a tenista polaca, campeã de Roland Garros, Gauff vai defrontar a checa Barbora Krejcikova, no encontro que definirá a líder e a segunda classificada do Grupo Laranja.



Tendo em conta o triunfo de hoje da campeã de Wimbledon diante de Pegula, por duplo 6-3, a segunda vaga nas meias-finais em Riade está dependente do desfecho dos derradeiros embates do grupo, discutidos entre Krejcikova e Gauff e Swiatek e a norte-americana, sexta tenista do mundo.



Já definida ficou hoje a liderança do ranking mundial, que, após a derrota da polaca frente a Gauff, ficou entregue à bielorrussa Aryna Sabalenka, campeã do Open da Austrália, do WTA 1.000 de Cincinnati, do Open dos Estados Unidos e do WTA 1.000 Wuhan, que terminará a época como número mundial.