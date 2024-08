COI admite fim dos Jogos Olímpicos em agosto devido às alterações climáticas

"Os especialistas antecipam que será muito difícil organizar os Jogos em agosto", realçou o presidente do COI, durante um encontro com jornalistas em Paris para fazer o balanço dos Jogos na capital francesa.



Questionado sobre a abertura do COI para mexer nas datas dos Jogos, de forma a que os países do Médio Oriente os pudessem organizar, como aconteceu no Campeonato do Mundo de futebol no Qatar (2022), realizado em novembro e dezembro, em vez de ser nos meses de verão devido às altas temperaturas verificadas naquela região do mundo durante o verão, o alemão Bach revelou que a necessidade de alterar a altura de realização dos Jogos está a ser analisada, mas devido às alterações climáticas.



"Falámos sobre esta questão das datas, mas não por causa desses países, mas devido às alterações climáticas", assinalou o dirigente, recordando que, em Tóqui2020, foi necessário alterar o local de realização da maratona devido ao calor.



"Em Paris, o horário de início da maratona também foi adaptado. Temos que estudar a questão das datas, mas não só nós", alertou, vincando que "todo o calendário das competições desportivas tem de ser adaptado às alterações climáticas".



E avisou que o mesmo se aplica aos Jogos de inverno, depois de já ter lançado em 2023 que, devido ao aquecimento global, não mais de dez países poderão organizar o evento a partir de 2040.



"A resposta se consideramos estudar outras datas é sim, mas não tem nada a ver com quais países podem organizar os Jogos", reforçou o responsável.