COI ambiciona torneio olímpico de futebol masculino semelhante a Mundial

“Da parte da FIFA, há muitas exigências em relação ao futebol feminino e ao futebol de sete, e nós queremos que a competição masculina sénior se aproxime um pouco mais do Campeonato do Mundo”, disse Samaranch, durante um colóquio organizado pela Liga espanhola.



Nos Jogos Olímpicos Los Angeles2028, o torneio masculino vai ser reduzido de 16 para 12 seleções, em sentido contrário do feminino, que vai ser aumentado de 12 para 16 equipas.



O dirigente espanhol referiu ainda que o calendário desportivo vai “complicar-se, e muito”, admitindo que possa haver Jogos Olímpicos de Verão no outono no hemisfério Norte, devido às condições climáticas e geográficas.



A posição contrasta com a de Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, que se manifestou contra um reforço do futebol masculino nos Jogos Olímpicos, defendendo que isso agravaria a sobrecarga dos calendários nacionais e afetaria as principais ligas e o descanso dos jogadores.



“Os Jogos Olímpicos afetariam imensos países. Espero que Infantino tenha diplomacia desportiva, consulte e pergunte. Isso preocupa-me. Teremos de tentar que isso não se concretize. Para mim, está bem como está, que não seja como um Mundial. Espero que haja espaço, que se possa considerar, mas, sinceramente, não vejo isso a acontecer”, defendeu Tebas.