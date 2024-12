COI vai distribuir 6,47 mil milhões de euros relativos à olimpíada de Paris2024

No final do primeiro dia da reunião do Conselho Executivo do Comité Olímpico Internacional, que decorre até quinta-feira em Lausana, na Suíça, Mark Adams revelou que o COI está preparado para distribuir 6,8 mil milhões de dólares (6,47 mil milhões de euros) correspondentes ao ciclo 2021-2024, "apesar da difícil situação económica" global, marcada pela covid-19 e pela inflação.

O porta-voz do organismo olímpico notou ainda que esta verba corresponde a um aumento de 45% comparativamente ao período 2009-2012, dos Jogos Olímpicos Londres2012.

O COI estima que 90% das suas receitas, provenientes principalmente de direitos televisivos e do seu programa de patrocinadores internacionais, serão distribuídas, com cerca de 10% a serem usadas para o funcionamento da instituição.

A instância olímpica financia as federações internacionais presentes nos Jogos Olímpicos de verão e de inverno, assim com os 206 comités olímpicos nacionais -- incluindo o de Portugal -, contribui em 50% para o orçamento da Agência Mundial Antidopagem e participa na organização dos Jogos Olímpicos e nos Jogos Olímpicos da Juventude.

Mark Adams anunciou também que o COI já assegurou receitas comerciais de 13,5 mil milhões de dólares (12,84 mil milhões de euros) até 2032, especificando que 7,3 (6,94) são relativos à olimpíada de Los Angeles2028 e 6,2 (5,9) à de Brisbane2032.

"Isso demonstra claramente que a marca olímpica é mais forte do que nunca e que o interesse de associação comercial com o COI não para de crescer", salientou o porta-voz.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 decorreram entre 26 de julho e 11 de agosto, com a olimpíada a ter excecionalmente três anos, depois dos Jogos Tóquio2020 terem sido adiados em um ano devido à pandemia de covid-19.