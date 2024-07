COI vota Alpes Franceses para os JO Inverno2030

”, explicou Thomas Bach.O dirigente alemão não especificou o conteúdo das condições, nem a possível necessidade de nova votação para ratificar, definitivamente, a designação dos Alpes Franceses.Na quarta-feira, os membros do COI devem fazer votação dupla, uma vez que a cidade norte-americana de Salt Lake City, que organizou a competição em 2002, pretende voltar a ser anfitriã do evento, em 2034: nenhuma das duas candidaturas tem concorrência.”, assumiu o porta-voz do COI, Mark Adams, referindo-se às indecisões na formação de governo em França.Ainda assim, a falta deste documento não implica rejeição da candidatura francesa, que tem cumprido com todas as etapas exigidas pelo COI, incluindo visitas às infraestruturas.Entretanto, o COI oficializou a criação dos Jogos Olímpicos e-sports, com a primeira edição a decorrer em 2025 na Arábia Saudita, que garantiu o monopólio dos 12 primeiros anos do evento.