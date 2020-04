Covid-19. Escuderia Williams de Fórmula 1 em `lay-off` parcial

"A ROKiT Williams Racing colocou em ‘lay-off’ parcial uma série de trabalhadores, entre uma série de medidas de redução de custos", lê-se.



Além disso, os gestores e os pilotos da equipa, o britânico Georges Russel e o canadiano Nicholas Lafiti, vão sofrer um corte de 20% nos vencimentos até ao final do mês de maio.



"Não são decisões que se tomem de forma ligeira, mas o nosso objetivo é proteger os empregos do nosso pessoal", acrescenta a equipa, no mesmo documento.



Esta é a segunda das dez equipas do Mundial de Fórmula 1 a avançar com cortes salariais, depois de a britânica McLaren ter anunciado cortes similares na quinta-feira passada.



O governo britânico permite às empresas aderir ao lay-off parcial garantindo aos trabalhadores 80% do salário até um valor máximo de 2800 euros por mês.



Até ao momento, a pandemia de covid-19 levou ao cancelamento dos Grandes Prémios da Austrália e do Mónaco e ao adiamento das corridas do Bahrain, China, Vietname, Países Baixos, Espanha e Azerbaijão.



Para já, o Mundial está previsto arrancar a 14 de junho, no Canadá.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.



Dos casos de infeção, mais de 240 mil são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11.730 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 452 em relação a domingo (+4%).