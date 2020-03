Covid-19. GP de Fórmula 1 do Azerbaijão foi adiado e atrasa arranque do Mundial

O Grande Prémio do Azerbaijão, que deveria disputar-se no dia 7 de junho, em Baku, foi adiado para uma data a indicar posteriormente, anunciaram os organizadores daquela que deveria ser a primeira prova do Campeonato do Mundo.