Covid-19. Jogos Olímpicos em 2021 serão cancelados se surto permanecer

O presidente do comité organizador Jogos Olímpicos do Japão afirmou esta terça-feira que o evento será cancelado se a pandemia não estiver sob controlo e propôs que a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos seja eliminada para reduzir despesas.