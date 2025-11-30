Cristiano Pinto Pereira junta título longo ao curto nos Mundiais de corta-mato Virtus

Um dia depois de defender o título na distância curta, o atleta do Casa do Povo de Mangualde sagrou-se bicampeão mundial nos sete quilómetros, que completou em 22.56 minutos.



O português deixou Raúl Martínez a 20 segundos, com Adrian Parras a ser terceiro, a três segundos do seu compatriota – os espanhóis ‘trocaram’ de posições em relação à prova da véspera.



Descrito na página oficial da Federação Internacional Virtus como “um dos melhores atletas de longa distância na história” destas competições, Cristiano Pinto Pereira ajudou novamente Portugal a chegar ao segundo lugar coletivo, que já tinha alcançado na distância curta.



Cristiano Silva Pereira, quarto classificado, com o tempo de 23.45 minutos, e Leandro Pereira, nono classificado, em 24.42, contribuíram para a prata nacional. Os atletas lusos somaram 14 pontos, mais quatro do que a Espanha, que juntou o título longo ao curto.



Entre os restantes portugueses, Luís Pimentel e Leonel Alves foram, respetivamente, 16.º e 17.º, ambos com 25.19, e Paulo Benevente foi 20.º, com o tempo de 26.03.



As competições Virtus são dedicadas a atletas com deficiência intelectual.